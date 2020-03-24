أبها 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسقامت أمانة منطقة عسير باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير المنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة.وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك الاعمال جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على المنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية و الوقائية.وبين أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية و تثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير كافة ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على تلك المنشآت، كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فيروس كورونا بمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، حيث جرى تنفيذ الحملة بمساندة طواقم و كوادر متخصصة على جميع المنشآت الرياضية، بجانب استمرار الحملة التوعوية و الرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.يذكر إن أعمال الحملة قد شملت مدينة الأمير سلطان بالمحالة و نادي أبها الرياضي و نادي ضمك الرياضي و مرافقها إضافة الى ممرات المشاة المنتشرة في المنطقة.// انتهى //14:30ت م0069