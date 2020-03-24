المدينة المنورة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسكثف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية مع البدء في تطبيق منع التجول لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، وذلك من خلال خطة شاملة تضمنت التأكد من جاهزية 43 فرقة إسعافية منها 37 فرقة إسعافية أساسية و 6 فرق إسعافية متقدمة في المنطقة .وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خالد بن مساعد السهلي أن فرع الهيئة نفذ العديد من الجولات التفقدية بهدف التأكد من قيام قيادة ومديري المراكز الإسعافية بالمنطقة للتأكد من جاهزية وتعقيم السيارات والمعدات الإسعافية ، حيث تبرز جهود الهيئة منذُ تلقي البلاغات في غرفة العمليات والتعامل معها بكل حرفية من قبل فريق متخصص لمعرفة توجيه الفرقة المناسبة للحالة وخاصةً إذا كانت من حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس ومن ثم إبلاغ الفرقة عن طريق المسعف الإلكتروني بجميع بيانات الحالة من حيث الأعراض والتاريخ المرضي , وبعد وصول الفريق للموقع يتم التعامل مع الحالة إسعافياً متخذاً جميع وسائل السلامة الشخصية للفريق وللحالة لضمان سلامة الجميع ومن ثم نقل الحالة والتنسيق مع عمليات الشؤون الصحية و تزويدهم بمعلومات الحالة , وفي المرحلة الأخيرة يتم تعقيم سيارة الإسعاف بجميع ما تحتويه من معدات بأحدث أجهزة التعقيم .ولفت السهلي الانتباه إلى أن الهيئة مستعده على مدار الساعة لتقديم خدماتها الإسعافية في أي مكان وزمان ، داعياً مقدمي البلاغات على الحرص من تقديم جميع المعلومات عن الحالة بكل شفافية لغرفة العمليات لتقديم المساعدة المناسبة .من جانبه وجه مدير عام فرع منطقة المدينة المنورة الدكتور معلا بن عليان الجابري شكره لجميع العاملين الميدانيين في فرع الهيئة على جهودهم المُقدمه، والالتزام بمعايير السلامة للوقاية من الفيروس من خلال مباشرة الحالات الإسعافية بكل حرفية ومهنية عالية .// انتهى //14:37ت م0071