الباحة 29 رجب 1441هـ الموافق 24 مارس 2020م واسنفذت أمانة منطقة الباحة أمس عدد من الجولات الميدانية من خلال أربع فرق توزعت على المحلات التجارية ومراكز المواد الغذائية ،ومستشفى الملك فهد وعدد من الجهات الحكومية والطرقات والقرى ولذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الجولات تضمنت التأكد من الالتزام باستعمال مواد التطهير والمعقمات في مداخل المراكز التجارية وتعقيم عربات التسوق، ومتابعة المطاعم والمقاهي والبوفيات للتأكد من استمرارية عدم تقديم الخدمة داخل المحل، والالتزام باشتراطات السلامة الصحية من ناحية النظافة ولبس الأدوات الصحية وعدم استقبال الطلبات المحلية والاكتفاء بالطلبات الخارجية.بين الدكتور السواط أنه تم تنفيذ جولات الرش والتعقيم والتطهير لبعض الأحياء والأسواق والمراكز الرئيسية بمدينة الباحة والأماكن التي يستخدمها المواطنين بشكل مستمر من مجمعات تجارية وممرات عامة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية توزعت مهامها حيث قامت الفرقة الأولى بتطهير وتعقيم المواقع الحيوية في المدينة من المراكز التجارية والسوبر ماركات وحلقة الخضار ومسلخ الباحة النموذجي وشرطة البلد وموقع الدفاع المدني.وأضاف الدكتور السواط أن الفرقة الثانية قامت بمهامها في مــرافـق المرور والدفاع المدني الدوريات الأمني ، والفرقة الثالثة مستشفى الملك فهد وقرية الربيان ، وفيما خصصت الفرقة الرابعة لنطاق شمال مدينة الباحة وتنفيذ الجولات على مواقع طريق الملك عبدالعزيز ومبنى الدفاع المدني ومحطة الفحص الدوري للسيارات ومركز اسعاف الباحة ومركز الفرعة ومحلات الغاز ومحطات الوقود والصرافات الآلية والمحلات التجارية وورش السيارات كما شملت الجولة تعقيم الحاويات.وطمأن أمين منطقة الباحة الجميع بأن الأسعار من خلال ما هو ملاحظ من جولات مراقبي الأمانة مستقرة ولله الحمد ولا يوجد أي ارتفاع ملاحظ حتى الآن ، مؤكداً استمرارية الحملة بشكل يومي لتغطية باقي المواقع والقرى المجاورة ، التي تأتي إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة لتحقيق سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا .وأفاد بأن أمانة المنطقة تقوم بتنفيذ مبادرة (نخدمك من مكانك من أجل سلامتك) وذلك بوضع رابط لإنجاز جميع طلبات المواطنين وحصولهم على الخدمة من بيوتهم على هذا الرابط..https://twitter.com/amantalbaha/status/1239528308997599234?s=08// انتهى //14:38ت م0072