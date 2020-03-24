سكاكا 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، اجتماعاً مرئياً مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية بالمنطقة ، ووكلاء الإمارة.واستمع سموه لشرح عن مواصلة العمل بغرفة العمليات المشتركة والجهود المتواصلة من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ومتابعة غرفة العمليات المشتركة لذلك، حيث لم يتم تسجيل أي حالة بالمنطقة ولله الحمد ، كما استعرض سموه جهود اللجنة التي تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق أعلى درجات السلامة الصحية في نقاط الفرز بمداخل المنطقة ، والأسواق والأماكن العامة ودور الإيواء وتدريب ومدى الالتزام بالإجراءات، وإقفال المحلات والأسواق التي تنطبق عليها قرارات الإقفال.وأكد سمو أمير منطقة الجوف خلال الاجتماع على متابعة تنفيذ ما أصدرته الدولة من قرارات وإجراءات احترازية للوقاية من جائحة كورونا وتوعية الجميع بطرق الوقاية منه، معرباً عن شكره للجهود المبذولة من قبل الجميع ولمنسوبي الصحة الذين يعملون في الخطوط الأمامية لما يقومون به من جهود لمكافحة الفيروس.ودعا سموه الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.// انتهى //14:38ت م0073