الكويت 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسوافق مجلس الأمة الكويتي اليوم على مشروع تعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة.وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة 56 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى احتواء القانون على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف وأوضاع استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، مضيفة أنه كان من المهم وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له.// انتهى //14:45ت م0076