بغداد 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسسجلت محافظة النجف العراقية اليوم 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا".وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في اربيل, مركز إقليم كردستان, مما يرفع عدد الإصابات في عموم الإقليم إلى 91 إصابة مؤكدة.إلى ذلك أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين اليوم إصابة صحفيين عراقيين اثنين بفايروس "كورونا " احدهما في مدينة النجف.// انتهى //14:46ت م0077