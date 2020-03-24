سكاكا 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسبادر منسوبو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بمشاركة فريقه التطوعي بفحص سالكي أحد الطرق الحيوية للاطمئنان عليهم وتقديم المطهرات وبعض الإرشادات التوعوية التي تحثهم على المكوث في منازلهم وعدم المغادرة إلا للضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم من الإصابة لا قدر الله بفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ).وأوضح المدير الطبي بفرع الهيئة بالجوف أن المبادرة التي وافق عليها مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان تأتي ضمن مبادرات الفرع مع الفرق التطوعية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين ، مؤكدا استمرار مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:47ت م0079