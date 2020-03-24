الدمام 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسكشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز جهودها التي تمت خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت، الجولات الرقابية، وأعمال الإصحاح البيئي، ونظافة المدن، وذلك في إطار الجهود الاحترازية التي اتخذتها الأمانة لمنع انتشار فيروس "كورونا " المستجد، ورفع مستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفيروس.وأشارت إلى أن الإدارات المعنية وجميع البلديات في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية عملت منذ وقت مبكر على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا " من خلال تطبيق القرارات الحكومية الخاصة بالإغلاقات ومتابعتها.ولفتت الانتباه إلى أنه جرى القيام خلال الفترة الماضية بـ 16727 جولة رقابية و6027 جولة في الإصحاح البيئي، فيما تم تعقيم 5248 موقع، من خلال تسخير ١٢٠٠٠ ألف عامل لتطهير المرافق العامة، إضافة الى تسخير 2328 مراقب صحي للقيام بجولات وحملات مراقبة ميدانية، واستخدام 336 آلية للإصحاح البيئي في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.وبينت الأمانة أن مركز البلاغات والطوارئ 940 بالأمانة تلقى في الفترة من 18-23 مارس 2020م، عددا من البلاغات التي تم استحداثها مؤخراً بسب الأزمة التي يمر بها العالم، التي تحد من انتشار وباء فيروس كرونا، حيث بلغت 139 بلاغاً تمثلت في الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض، ومخالفات تقديم الوجبات الداخلية في المطاعم، ومخالفات صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، ومخالفات التجمعات في الحدائق، ومخالفات الأسواق والمجمعات التجارية، ومخالفات الأسواق الشعبية، ومخالفات المزادات والحراج ومواقع التجمع الخاصة.وفي الجانب التوعوي قامت الأمانة بعمل حملات تثقيفية توعوية من خلال استخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة الى منصات الأمانة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار هذا الفيروس.وأكدت أمانة المنطقة الشرقية بأن الخدمات والأعمال التي توفرها قائمة خلال فترة تعليق الحضور لمقر العمل المعلنة مؤخراً، عبر تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة الأمانة الرقمية وجميع القنوات الإلكترونية المتاحة، إضافة إلى استمرارية سير الأعمال في المشاريع التي تنفذ حاليا مع اتباع الإجراءات الوقائية.وشددت الأمانة على استمرار أعمال النظافة والإصحاح البيئي من خلال القيام بعمليات التطهير والتعقيم والنظافة اليومية واستمرار الجولات الرقابية، وكذلك تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية، بالتنسيق الدائم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات ذات العلاقة، ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي بهدف المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة.// انتهى //14:47ت م0080