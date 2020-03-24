الدمام 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية، مشروع إعادة إنشاء المدخل الرئيس لحي ضاحية الملك فهد بالدمام، والمزمع الانتهاء منه خلال شهر، بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحسين المشهد الحضري.وتبلغ مساحة المشروع الذي تنفذه وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة ٦٢٠٠ متر مربع، وتمتد من تقاطع شارع الملك سعود مع شارع الإمام الشافعي وحتى تقاطعه مع شارع بلال بن رباح، حيث جرى الانتهاء من جميع أعمال الحفر مع ترحيل مخلفاتها والبدء في وضع طبقات الرصف اللازمة، وذلك من خلال طبقة نسيج قماشي (جيوتك ستايل) وطبقه الفلتر حصوي وإجراء الاختبارات الحقلية والمعملية، فيما جرى وضع جدول زمني للانتهاء من جميع الأعمال خلال شهر.وأكدت الأمانة أن هذا المشروع يأتي ضمن حرصها على تسهيل الحركة المرورية وتحسين المشهد الحضري في حاضرة الدمام، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً التجهيز لطرح مشروع استكمال شارع الملك سعود من تقاطعه مع شارع بلال بن رباح حتى تقاطعه مع شارع سهل بن عدي وذلك بطول حوالي 3500 متر.// انتهى //14:49ت م0081