رام الله 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الامريكية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60 حالة، تماثلت 16 منها للشفاء.وأوضح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي اليوم، ان السيدة المصابة أربعينية، ولم تخالط أحدا، وهي الآن قيد الحجر الصحي.وأشار ملحم إلى ان 270 طالبا فلسطينيا من أراضي الـ1948، بينهم 7 طلاب من الضفة سيصلون اليوم إلى مطار طبريا قادمين من إيطاليا، وجرى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإرسال سيارة اسعاف خاصة لنقلهم (7 طلاب) الى مراكز الحجر الصحي في فندق الجراند بارك برام الله.وأشار ملحم إلى أن العينات التي أخذت من العامل الذي ألقى به الاسرائيليون على قارعة الطريق عند أحد الحواجز العسكرية، أظهرت أنه غير مصاب، وجرى نقله الى المستشــفى الوطني في مدينة نابلس، لتلقى العلاج.وأدان الناطق باسم الحكومة، هذه الاجراءات والسياسة العنصرية التي يمارسها الإسرائيليون، كدولة وكجيش وكأرباب عمل بحق العمال الفلسطينيين بإلقائهم على قارعة الطريق، إضافة إلى عمليات القتل بدم بارد، التي كان آخرها الشهيد سفيان الخواجا قبل يومين.وشدد على أن هذه العقلية التي تتبناها السلطات الاسرائيلية يجب أن تدان من كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى العمال ألا يذهبوا لأماكن عملهم، التي يتعرضون فيها لهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي في التعامل معهم، بتجهيز منامات غير إنسانية في أماكن عملهم، والتخلي عنهم لحظة مرضهم، إضافة الى أن ورش العمل والمصانع الاسرائيلية باتت حاضنة للوباء، مؤكدًا أننا سنحافظ على عمالنا وسنرعاهم، ونستقبلهم ونتحمل المسؤولية إزائهم.وأكد ملحم أن الحالة الصحية للمصابين في بيت لحم مستقرة.// انتهى //14:51ت م0082