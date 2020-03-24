تبوك 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأثنى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تفاعل أهالي منطقة تبوك والتزامهم في اليوم الأول، بقرار منع التجول الجزئي الذي فرضته الدولة كإجراء احترازي للحد من خطر فايروس كورونا المتجدد.وقال سموه : إن هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة فهم سباقين دائمًا للالتزام بما يصدر من الحكومة لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع، وأهمية مجابهة هذا الوباء العالمي بكافة السبل, مشيرًا سموه إلى أن نتائج اليوم الأول من المنع الجزئي في مدينة تبوك وجميع المحافظات والمراكز التابعة ، تجسد إدراك الأهالي وحرصهم على التقيد بكل ما تقره الدولة من إجراءات.كما أثنى سموه على جهود القطاعات الأمنية كافة التي باشرت تطبيق منع التجول الجزئي وكذلك الإدارات التي تعمل في الميدان لمراقبة الوضع العام وتطبيق التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المجتمع, سائلًا المولى القدير أن يحفظ البلاد والعباد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //15:26ت م0099