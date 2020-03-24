بيروت 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسناشدت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم، بالتدخل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات فاعلة لمنع انتشار فيروس"كورونا" في صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال .وأعربت اللجان الفلسطينية في رسالة توجهت بها اليوم إلى مكتب منظمة الصحة العالمية، ومكتب الصليب الأحمر الدولي في بيروت، عن قلقها البالغ على حياة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية لتعمد سلطات الاحتلال أهمال وضعهم الصحي وخاصة بعد انتشار فيروس"كورونا" .وطالبت اللجان منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بإرسال بعثات طبية للكشف عن صحة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتأكد من عدم انتشار "كورونا"، وإجراء فحوصات مخبرية على المرضى والمشتبه بإصابتهم بالفيروس.// انتهى //15:31ت م0100