جازان 29 رجب 1441ه الموافق 24 مارس 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، حملته التوعوية بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر البطاقات التوعوية، والرسائل، والبروشورات، ومقاطع الفيديو القصيرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتوعية الناس ودعوتهم لاتباع التعليمات الاحترازيةالتي تقدمها الحكومة الرشيدة للحد من انتشار هذا الفيروس.وبين مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن الفرع يعمل للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان، والمؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية والأمنية عملًا بتوجيهات القيادة الرشيدة، مضيفاًأنه من الواجب على المواطنين والمقيمين التقيد بهذه التعليمات الاحترازية حفاظاً على سلامتهم.//انتهى//15:39ت م0102