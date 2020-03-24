المدينة المنورة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" مشاهد الالتزام المجتمعي في المسجد النبوي والممرات والشوارع المجاورة له منذ سريان قرار التعليق المؤقت للدخول والصلاة في المسجد النبوي ، بالإضافة إلى قرار منع التجول من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يوما، الذي يدل على وعي المواطن والمقيم من خلال التزامهم بتلك القرارات، التي تأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحفاظ على المواطن والمقيم وللحد من انتشار فيروس كورونا (19-COVID) ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين.وتبذل وكالة شؤون المسجد النبوي بتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة الأمنية والصحية، إذ تقوم بعمليات التعقيم والنظافة داخل المسجد وخارجة يومياً، بالإضافة لعدد من الفحوصات الطبية قبل الدخول للمسجد تشمل منسوبي الوكالة وجميع العاملين، وأفراد الأمن والحراسات، وذوي الجنائز، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة.// انتهى //15:42ت م0103