نجران 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة خلال السبعة أيام الماضية، 4859 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.كما قامت بتنفيذ 3089 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 5156 موقعاً بمشاركة 263 آلية و298 عاملاً للرقابة والإصحاح البيئي و1217 عامل نظافة.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكيد من توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة، وأجهزة الصرافات، ومحال بيع الغاز، والحاويات، بالإضافة إلى أماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين‪.// انتهى //15:47ت م0104