تونس 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسسجلت تونس اليوم، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 114.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية، أن أغلب الحالات المصابة في العاصمة تونس، تليها محافظة مدنين جنوب تونس، مشيراً إلى أنه تم شفاء حالة واحدة حتى الآن، ووفاة 3 أشخاص بهذا الفيروس.وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم حتى الآن إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي و5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، فيما لايزال 10514 تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.// انتهى //15:52ت م0107