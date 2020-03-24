عام / البريد السعودي يطلق العديد من الخدمات لخدمة العملاء عن "بعد"
الثلاثاء 1441/7/29 هـ الموافق 2020/03/24 م واس
الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس
أطلقت مؤسسة البريد السعودي العديد من الخدمات لعملائها لإيصال الطرود للمنازل من خلال آلية " العمل عن بعد " التي تم توفيرها في مختلف أنحاء المملكة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد .
وتقدم المؤسسة أعمالها عبر خدمات مميزة في إطار العمل عن بعد من خلال خدمة " لسلامتك نوصلها لك " التي ينفذها موظفي البريد بإيصال الطرود إلى المنازل للمحافظة على السلامة العامة في ظل مبادرة وطنية نوعية يراعى فيها اتباع جميع الإجراءات الوقائية .
ووزعت المؤسسة وضمن جهودها العديد من النشرات التوعوية اليومية الموزعة بجميع طرق التواصل سواء عبر فرق العمل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو التعاميم للموظفين .
ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها المؤسسة مبادرة مشاركة الأزواج فرحتهم وذلك بتسليم " سجل الأسرة " في مكان إقامتهم عبر العنوان الوطني بعد تنفيذ الخدمة عن طريق " أبشر "، إضافةً لجميع الوثائق الأخرى .
وحرصت مؤسسة البريد على سلامة موظفيها ، وذلك بتطبيق العمل عن بعد التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على صحة الموظفين والعملاء المقدمة لهم الخدمات في أماكن تواجدهم .
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