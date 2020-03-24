الأحساء 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسينظم نادي الأحساء الأدبي غداً، محاضرة توعوية عن "فايروس كورونا والتعامل معه" يلقيها استشاري الأمراض المعدية رئيس أقسام الباطنة في مستشفى الملك فهد بجدة الدكتور وائل باجهموم، وذلك من خلال تطبيق البيرسكوب، الساعة السابعة مساءً، وسيتاح البث من خلال حساب النادي في تويتر.وتأتي هذه المحاضرة انطلاقًا من مسؤولية النادي المجتمعية وأهمية مشاركته من خلال وسائل التقنية في التوعية بأهمية الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المسؤولة في الدولة وأهمية التوعية بمحاربة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //16:06ت م0109