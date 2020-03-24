الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إعفاء جميع المنشآت من غرامات التأخير لاشتراكات شهري فبراير ومارس للعام الجاري، المستحق سدادها خلال شهري مارس وابريل، استشعاراً منها لما تمر به منشآت القطاع الخاص من ظروف مالية بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أن هذا الإعفاء لا يمتد لغرامات التأخير المفروضة عن أي شهر يسبق الشهرين الموضحين مسبقاً على أن يتم استئناف احتساب غرامات التأخير اعتباراً من15 مايو من العام الجاري.// انتهى //16:06ت م0110