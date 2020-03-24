الدمام 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واستفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري اليوم، مبنى وإدارة الحجر الحيواني والنباتي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، واطلع على سير العمل في المحجر، كما ناقش خطط استقبال الصادرات والواردات من وإلى المحجر.وأكد المهندس المطيري خلال جولته، أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به المحاجر وسعيها للعمل على توفير خدماتها كافة للمستفيدين مع الالتزام بتطيبيق المعايير والاشتراطات المحجرية والتقيد بالمواصفات ورفع جودة العمل، حاثاً جميع العاملين على تكريس الجهود ومضاعفتها، مشيداً بالأعمال التي يقوم بها منسوبي المحاجر وعملهم الدؤوب وجهودهم وتفانيهم في العمل.// انتهى //16:24ت م0112