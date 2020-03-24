الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسقرر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم وقف نشاطه ، معتبرا مواصلة اللعب وسط انتشار فيروس كورونا المستجد بات "مهمة مستحيلة".وقرر الاتحاد الأسترالي تأجيل الدوري المحلي الذي يضم 11 فريقا بينهم فريق واحد من نيوزيلندا هو ويلينغتون، قبل خمس مراحل على نهايته.ولم تكن إقامة المباريات بأبواب موصدة في نهاية الأسبوع الماضي مجدية، لأن القيود المفروضة على السفر تمنع الآن إقامة المباريات، فضلا عن وجود فريقين في الحجر الصحي.وقال رئيس الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون في مؤتمر صحافي في سيدني "بالنسبة لمسابقة وطنية تقام تقريبا في جميع مناطق أستراليا، ومسابقة تقام أيضا في نيوزيلندا، فإن المهمة الصعبة التي كنا نواجهها تحولت إلى مهمة مستحيلة".وأضاف: "لكن هذه الرياضة ستعود إلى الحياة، أنا متأكد تماما".وأحصت أستراليا 1800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد مع سبع وفيات، أغلبها في مدنها الرئيسة، كما حظرت دخول أي أجنبي غير مقيم في البلاد، وفرضت قيودا صارمة على الحركة داخلها.// انتهى //16:27ت م0113