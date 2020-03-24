القاهرة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار ڨيروس "كورونا المستجد".وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد في تصريح له اليوم ، أن القرار يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية برفع درجة الاستعداد القصوى على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار ڨيروس "كورونا المستجد".// انتهى //17:22ت م0124