القاهرة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين ابتداء من غد الأربعاء، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه تقرر أيضا إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي حكومية وخاصة، اعتبارا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا وغلق كافة المحال التجارية والحرفية والخدمية والمراكز التجارية "المولات" اعتبارا من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، أمام الجمهور مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، وذلك باستثناء محلات "التموينات والصيدليات".وأشار رئيس الوزراء إلى مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وغلق مراكز الشباب والنوادي الرياضية لمدة أسبوعين على المدة السابقة التي تنتهي 29 مارس الجاري، مع الاستمرار بتخفيض الموظفين داخل القطاعات الحكومية المختلفة وتعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقاري لمدة أسبوعين آخرين باستثناء مكاتب الصحة.وقال مدبولي إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شده سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمور.وشدد رئيس الوزراء المصري على أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين والتي تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.// انتهى //17:26ت م0128