حائل 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها ؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن ضبط المواطنة وهي بالعقد الرابع من العمر ، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها .// انتهى //17:27ت م0129