إسلام آباد 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الباكستانية اليوم عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 918 حالة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.ووفقاً للإحصاء الرسمي الصادر عن الحكومة الباكستانية فقد ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في جميع أنحاء باكستان إلى 7 حالات، وتمثل 6 أشخاص للشفاء.ويُعد إقليم السند الأكثر تضرراً بفيروس كورنا حيث ارتفعت فيه الإصابات إلى 407 حالات، ويليه إقليم البنجاب بـ267 حالة، وارتفعت الإصابات في إقليم بلوشستان إلى 110 حالات، وإقليم خيبر بختونخواه 38 حالة، وإقليم جيلجيت بلتستان 80 حالة، وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة، و 15 حالة في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن حزمة دعم إغاثة تهدف إلى توفير الدعم المالي لمختلف قطاعات الاقتصاد المتضررة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.// انتهى //17:33ت م0131