القاهرة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين وسط عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية.وبلغ رأس المال "السوقي " لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر533 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 4ر14 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 7ر13 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية" إيجي إكس 30" بنسبة 76ر2 % ليبلغ مستوى 48 ر9770 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 96ر0 % ليبلغ مستوى 01ر1002 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة" إيجي إكس 70" بنسبة 04ر0 %، ليبلغ مستوى 15ر905 نقاط.// انتهى //17:50ت م0133