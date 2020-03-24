إسلام آباد 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا لبحث الجهود الممكنة للتعاون في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الإجراءات التي تم تطبيقها في باكستان وإسبانيا للحد من انتشار فيروس كورونا.وأعرب قريشي عن تعازيه لحكومة إسبانيا في الضحايا الذين سقطوا جراء فيروس كورونا.كما أعرب عن قلقه حيال استمرار حظر التجول في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.وأكد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة رفع العقوبات عن إيران لكي تتمكن من تعزيز جهود الإغاثة ومساعدة شعبها في التغلب على وباء كورونا.من جانبها أكدت الوزيرة الإسبانية اهتمام حكومة بلادها بالرعايا الباكستانيين المقيمين في إسبانيا إثر الوضع الناجم عن فيروس كورونا.// انتهى //17:51ت م0134