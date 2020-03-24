بيروت 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على ارتفاع بنسبة 0.01 % أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 602 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 26 ألفاً و355 سهماً، بقيمة 236 ألفاً و445 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 13 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و1987 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و197 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:53ت م0138