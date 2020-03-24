طرابلس 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، والرئيس التونسي قيس سعيد، الدعم والتعاون بين بلديهما لمواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك في مكالمة هاتفية عبّر خلالها السراج للرئيس التونسي عن استعداد ليبيا لوضع كل إمكاناتها على ذمة الشعب التونسي لمواجهة الفيروس.وبحسب بيان المجلس الرئاسي الليبي اليوم فقد تناول السراج مع قيس سعيد الوضع الصحي في البلدين والتعاون المستمر بينهما، فضلا عن الوضع الإقليمي.وعبّر قيس بن سعيد من جانبه عن استعداد بلاده الدائم لدعم الشعب الليبي.// انتهى //18:50ت م0151