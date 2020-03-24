طرابلس 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسقدم وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة التعازي لوزير الخارجية الإيطالي دي مايو فيمن ماتوا من مواطني بلاده بسبب فيروس «كورونا».جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سيالة اليوم بـ دي مايو، أكد خلاله تضامن الحكومة والشعب الليبي مع إيطاليا حتى تتجاوز محنتها.من جهة أخرى ناقش الاتصال نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عُـقد عبر الدوائر المغلقة لمتابعة آخر مستجدات تفشي فيروس «كورونا» وتطورات الأوضاع في عدة مناطق منها الحرب في ليبيا.// انتهى //18:52ت م0156