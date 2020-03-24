الجبيل 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأكد مدير إدارة الإنشاءات بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالله كشغري، أن مشاريع الهيئة التنموية بمدينة الجبيل الصناعية مستمرة في أعمالها بفضل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الهيئة على أكثر من 100 مشروع يعمل بها قرابة 14 ألف عامل، مع إلزام العاملين بضرورة التقيد بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المعنية للوقاية فيروس كورونا وجعلها معياراً أساسياً تطبقه على سير مشاريعها التنموية بمدينة الجبيل الصناعية.وأوضح المهندس كشغري أنه جرى تطبيق عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بتخفيض عدد العمالة إلى 40% , وزيادة عدد الحافلات الخاصة بنقل العمال لتفادي الازدحام ومراعاة ساعات العمل المناسبة بالمشاريع وتقليل الأعداد لتحقيق التوزان بين استمرارية العمل وتقليل الاختلاط بين العاملين، لافتا النظر إلى أن العيادات الطبية تقوم بفحص يومي أثناء الدخول و الخروج من مواقع العمل والقيام بعمليات التعقيم لجميع المكاتب بالإضافة إلى تعقيم دوري لمركبات نقل العمال.// انتهى //18:59ت م0159