مكة المكرمة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسقامت وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، بأعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم - عليه السلام -.وتضمنت الصيانة مزيد إجراءات من تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة، إضافة إلى الأعمال الدورية من تبديل القطع النحاسية وصيانة القطع الخاصة بحماية أجزاء المقام .وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستمرار كافة أعمال الصيانة الدورية للمسجد الحرام إضافة إلى رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد - 19 ).// انتهى //19:01ت م0160