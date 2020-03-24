الأمم المتحدة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسدشنت منظمة الصحة العالمية اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية حملة لمكافحة فيروس كوفيد 19 بعنوان "الزموا بيوتكم حرصا على حياتكم".وتهدف الحملة لحث المواطنين في مصر بالالتزام بإجراءات المباعدة بينهم وعدم الاستهانة بالإجراءات الوقائية.ووسّعت الوزارة من جانبها دائرة الفحص والتقصي عن حالات المخالطة للمصابين بفيروس كورنا بعد أن تخطى عدد الحالات المؤكدة 200 حالة.وتواصل وزارة الصحة والسكان في مصر رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، والبرية، والبحرية)، ومتابعة الموقف عن قرب بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.// انتهى //19:07ت م0162