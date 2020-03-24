عام / الرئيس السنغالي يعلن حالة الطوارئ في البلادداكار 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس السنغالي ماكي صال حالة الطوارئ على عموم التراب السنغالي في إطار خطة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي سجلت السنغال 79 إصابة به .وطالب الرئيس السنغالي في خطاب موجه إلى الشعب، قوات الأمن والقوات المسلحة السنغالية بالشروع الفوري في التطبيق الصارم لهذا القرار.وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها ماكي صال، منح السلطات الحق في تنظيم أو منع حركة الأشخاص أو المركبات أو البضائع في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات.وأعلن الرئيس صال عن حافز مالي قدره 50 مليار فرنك غرب إفريقي، لشراء المواد الغذائية الأساسية، كما تعهد بإجراءات أخرى تتعلق بالضرائب من أجل دعم المؤسسات والشركات.// انتهى //19:15ت م0163