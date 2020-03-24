اقتصادي / مؤشرا البحرين يقفلان على تباين
الثلاثاء 1441/7/29 هـ الموافق 2020/03/24 م واس
المنامة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,360.29 بانخفاض قدره 29.03 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 591.65 بارتفاع قدره 4.25 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 10 ملايين و182 ألفاً و70 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و540 ألفاً و420 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 63 صفقة.
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19:34ت م
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