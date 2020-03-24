المنامة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,360.29 بانخفاض قدره 29.03 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 591.65 بارتفاع قدره 4.25 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 10 ملايين و182 ألفاً و70 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و540 ألفاً و420 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 63 صفقة.// انتهى //19:34ت م0166