الخرطوم 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسدعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السودان إلى انتهاج سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخفض تكلفة إقراض المال خاصة المرابحات لمواجهة الأثر الاقتصادي السالب لانتشار فيروس كورونا.وأشار البرنامج في نشره صادرة عنه حول الأوضاع الاقتصادية في السودان إلى ضرورة توسيع شبكات الأمان والدعم النقدي المباشر للمواطنين الأكثر تأثرا بحدة الفقر، إضافة للعمل على رفع نسبة الإنتاج للاكتفاء الذاتي في مختلف ولايات السودان، فضلاً عن تحسين إمدادات المياه والإصحاح البيئي لتمكين المواطنين من اتباع الإرشادات الصحية لمواجهة جائحة كورونا.// انتهى //19:35ت م0168