الجبيل 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، خدمة توصيل الدواء إلى المنازل لفئة العلاج المجاني بمدينة الجبيل الصناعية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد.وأكد رئيس قسم الصيدلية ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل بدر القناص أن الخدمة تهدف لدعم الجهود الاحترازية المتبعة لبقاء المستفيدين في منازلهم، وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية بمنع التجمعات، والبقاء في المنزل، ومنع التجول.وتتم إعادة صرف الدواء وتوصيله إلى منزل المستفيد من خلال الاتصال على الرقم 0133459798، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، من يوم الأحد وحتى الخميس.يذكر أن برنامج الخدمات الصحية بالجبيل الصناعية، قد أعلن تعليق الزيارة لجميع أقسام المستشفى الهيئة الملكية، بناء على الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على سلامة المرضى المنومين.//انتهى//19:37ت م0169