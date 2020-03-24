جونهاسبورغ 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسقرر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، فرض حظر صحي على البلاد، بداية من يوم غدٍ القادم وحتى 16 أبريل المقبل، حيث يتوجب على جميع سكان جنوب إفريقيا البقاء في منازلهم، في إطار تدابير تتخذها الدولة للتوقي من إنتشار فيروس كورونا.وأكد الرئيس في خطاب اليوم، أنه لن يُسمح للأفراد بمغادرة منازلهم إلا في ظل ظروف تخضع لرقابة صارمة، مثل الحصول على الرعاية الطبية أو شراء الطعام والأدوية وغيرها من اللوازم أو الحصول على منحة اجتماعية.وأشار رامافوزا أنه سوف يتم نشر قوات الجيش لدعم الشرطة في تنفيذ التدابير التي تم الإعلان عنها.// انتهى //20:26ت م0171