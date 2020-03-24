بريدة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة للترشيد من استهلاك الطاقة الكهربائية عبر الترشيد في استخدام الإنارة في الشوارع والحدائق والمنتزهات أثناء ساعات منع التجول ، للاستفادة من أمر المنع والتقليل من استهلاك الطاقة مع الإبقاء على مستوى كافٍ من الإنارة في الطرق والميادين للسلامة العامة.وبدأت الفرق الميدانية بأمانة منطقة القصيم بتطبيق المبادرة وفق خطة عمل محددة ابتداء من اليوم ، شملت بلديات منطقة القصيم كافة .// انتهى //20:37ت م0176