عمّان 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم اتصالاً هاتفيًا مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بحثا من خلاله التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين، لمجابهة واحتواء فيروس كورونا المستجد.وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، متمنيًا للأشقاء في دولة الكويت دوام الصحة والسلامة.// انتهى//20:46ت م0178