عرعر 29 رجب 1441هـ الموافق 24 مارس 2020م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمانة المنطقة بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا, من خلال رش وتعقيم جميع الأماكن العامة والمنشآت الحيويةفي المنطقة ، ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، كما وجه سموه بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات, والتأكد من التزامها بمعايير النظافة, وتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها .وشدد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تقيد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية كافة، مؤكداً سموه أهمية تطبيق النظام ضد المخالفين للإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المعنية في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وعدّ سموه صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين الهدف الأول لكل الجهود الحكومية ، لاسيما في ظل ما يواجهه العالم من تحدٍ استثنائي مع انتشار فيروس كورونا ، مؤكداً سموه أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - لم ولن تألوا جهداً في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة، وبذلت وستبذل الغالي والنفيس تجاه ذلك.//انتهى //20:55ت م0179