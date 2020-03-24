واشنطن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020م واسأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن إدانته الشديدة للهجوم الأخير على رئيسة البلدية الأفغانية ظريفة الغفاري.وحث بومبيو في بيان صادر عنه اليوم، السلطات الأفغانية للتحقيق مع أولئك الذين فتحوا النار على سيارتها وملاحقتهم قضائياً.وأكد أن مستقبل أفغانستان يكمن في أولئك الذين يسعون إلى السلام والحلول السياسية ، وليس أولئك الذين يستخدمون العنف والترهيب لتهديد النساء الأفغانيات.// انتهى //22:12ت م0203