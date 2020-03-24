واشنطن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020م واسحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الإغلاق العام في الولايات المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يتسبب في أزمة اقتصادية يمكن أن يدمر البلاد.وقال في حوار مع شبكة فوكس الإخبارية الأمريكية اليوم: يمكن أن ندمر بلداً إذا أغلقناه على هذا النحو، حيث ينتقل حرفياً من كونه الأكثر ازدهاراً، مؤكداً أن الولايات المتحدة ليست مبنية للوقف الشامل، وأن الاقتصاد سيستعيد عافيته مع عودة العمل بسرعة.وأضاف: "لم يتم بناء بلدنا ليغلق، فشعبنا مليء بالحيوية والطاقة، والناس لا يريدون أن يحبسوا في منزل أو شقة أو مكان ما".وأشار ترامب إلى أن الآلاف من الناس كانوا معرضين للموت في حال لم يتخذ القرارات المناسبة لمكافحة الفيروس.وأوضح أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا إلى تنفيذه لـ15 يوماً، مؤكدًا أنه قبل على مضض إصدار تعليمات بالتباعد الاجتماعي والحجر الصحي الجزئي لأسبوعين.واعتبر الرئيس الأمريكي أن "انكماشاً كبيراً" يمكن أن يفوق في عدد ضحاياه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مبدياً أمله في استئناف النشاط الاقتصادي هذا العام في 12 من أبريل.وأردف خلال لقائه مع فوكس نيوز قائلاً: "نفقد آلاف الأشخاص سنوياً بسبب الإنفلونزا ولا نغلق البلد، ونخسر عدداً أكبر من ذلك في حوادث سير، ولا نطالب شركات السيارات بوقف إنتاجها، علينا العودة إلى العمل".// انتهى //22:12ت م0204