جدة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأثنى المواطنون والمقيمون على تنفيذ أمر منع التجول امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – في اتخاذ مختلف التدابير والاحترازات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكدين تجاوبهم بتطبيق منع التجول المحدد بـ 21 يوماً ، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً ، والذي يأتي امتداداً لما تبذله الدولة من جهود لمواجهة هذا الفيروس.وعبروا عن فخرهم واعتزاهم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام وعناية بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمملكة التي تعد في قائمة أولويات هذا البلاد، منوهين بأن هذا الأمر يستوجب وقوف الجميع معه والامتثال له ودعم الجهود الوطنية الاستثنائية المبذولة من مختلف الجهات ومنها الحرص على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للأمور الطارئة مع الحرص على تطبيق إرشادات السلامة حفاظاً على صحة الجميع .وأكدوا أن أمر منع التجول للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير يشعرهم كمواطنين ومقيمين بالاطمئنان على أنفسهم وأسرهم ، حيث دللوا على ذلك عبر خلو الشوارع والميادين من السيارات وحركة المارة ، مما يفعل من تطبيق الأمر للحفاظ على صحة وسلامة الموطنين والمقيمين ، معبرين عن أملهم بأن ينقشع هذا الوباء ، بقدرة الله تعالى .ودعوا الجميع أن يقف مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين –رعاه الله- من تدابير واحترازات في هذا الشأن ودعم الجهود الوطنية المستنفرة من القطاعات كافة ، وذلك عبر البقاء في المنازل أطول مدة ممكنة ، وتجنب التجمعات بكافة صورها وأشكالها ، إضافة للتقيد بإرشادات السلامة الوقائية في مثل هذه الظروف .//إنتهى//22:13ت م0207