واشنطن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020م واسسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في آخر إحصائية لها 44183 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 544.وتمثل هذه الإحصائية إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 23 مارس آذار مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في اليوم السابق.وشملت الحالات المسجلة جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.// انتهى //22:14ت م0208