الأمم المتحدة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأكدت منظمة الصحة العالمية بأن السل لا يزال أكثر الأمراض المعدية فتكاً في العالم.وأشارت المنظمة في تقرير نشرته اليوم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسل 2020، إلى إصابة 10 ملايين شخص بالسل في عام 2018، ووفاة 1.5مليون شخص بسبب هذا المرض، مبينة أنه يقدر أن ربع سكان العالم مصابون ببكتيريا السل حتى وإن لم تكن هناك علامات على المرض، فإن المصابين به معرضون بالفعل لخطر الإصابة بالمرض، خاصة أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وإن إعطاءهم علاجاً وقائياً مضاداً للسل لن يحميهم من الإصابة بالمرض فحسب، بل سيقلل أيضاً خطر انتقال العدوى في المجتمع.وأصدرت المنظمة بهذه المناسبة، إرشادات جديدة لمساعدة البلدان على تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى وقف الإصابة بمرض السل لدى الأشخاص المصابين بالعدوى بالسل من خلال إعطاء علاج وقائي.وأوضح المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جائحة كوفيد 19 تسلط الأضواء على مدى ضعف الأشخاص الذين يعانون من أمراض رئوية وضعف الجهاز المناعي، مشيراً إلى التزام العالم بالقضاء على السل بحلول عام2030 ومن الأساسي تحسين الوقاية للوفاء بذلك.وشدد على ضرورة أن يتمكن ملايين الأشخاص من الحصول على العلاج الوقائي المضاد للسل لوقف ظهور المرض وتفادي المعاناة وإنقاذ الأرواح، منوهاً بأهمية مواصلة الجهود المبذولة للتصدي للمشاكل الصحية طويلة الأمد بما فيها السل إبان الفاشيات العالمية، مثل فاشية مرض كوفـيد 19.من جانبها دعت مديرة البرنامج العالمي لمكافحة السل في المنظمة الدكتورة تيريزا كازايفيا، الحكومات والمجتمعات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية الصحية والجهات المانحة والجهات الشريكة ودوائر الصناعة إلى توحيد الصفوف وتكثيف الاستجابة للسل، ولاسيما العلاج الوقائي المضاد للسل، ضمانا لعدم ترك أحد وراء الركب.ولفتت النظر إلى أن الإرشادات الجديدة الصادرة عن المنظمة تبين سبل المضي قدماً لحصول ملايين الأشخاص بسرعة على أدوات جديدة وخيارات أقصر مدة وأكثر مأمونية للعلاج الوقائي.// انتهى //22:21ت م0211