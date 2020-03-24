الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واستواصل الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) تنفيذ أعمالها الإحصائية باعتبارها المرجع الرسمي والوحيد للإحصاءات في المملكة باستخدام تقنيات "العمل عن بعد" من خلال تمكين منسوبيها من تأدية أعمالهم بكل يسر وسهولة في ظل سريان قرار تعليق الحضور لمقار العمل، وتقديم المنتجات والخدمات الإحصائية التي تصدرها الهيئة والتي تزيد عن (140) منتجًا إحصائيًا بين نشرات ومؤشرات إحصائية، وأرقام قياسية، وتقارير تفصيلية، لتلبية متطلبات عملائها من القطاعين الحكومي والخاص، ودعمًا لأهداف التنمية الوطنية.وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أنهت توفير تطبيق (MicrosoftTeams) لمنسوبيها من أجل تمكينهم من التواصل عن بعد و عقد الاجتماعات المرئية وتنفيذ المهام بشكل جماعي، واستخدام خاصية الكتابة والصوت، ونقل الملفات وتخزينها، لاسيما وأن التطبيق يُعد من أفضل الحلول للعمل بشكل احترافي وعملي.وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن توفير هذا التطبيق وغيره من الحلول التقنية الحديثة يأتي بالانسجام مع قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية وانطلاقا من حرصها على توفيرأفضل الحلول الموصى بها من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) للعمل عن بعد للموظفين.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء مستمرة في نشر منتجاتها الإحصائية عبر بوابتها الإلكترونية WWW.STATS.GOV.SA ، وعبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ، وترحب بتواصل عملائها من خلال البوابة الإلكترونية ( تواصل معنا ) أو من خلال البريد الإلكتروني info@stats.gov.sa للرد على الاستفسارات وتلبية طلبات البيانات الإحصائية.// انتهى //22:21ت م0212