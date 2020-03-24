أبوجا 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسلقي نحو 70 جنديًا نيجيريًا مصرعهم في كمين نصبه إرهابييون في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد.وقالت مصادر عسكرية و أمنية نيجيرية اليوم: " إن المهاجمين استخدموا قذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة أخرى في الهجوم الذي وقع في قرية جورجي مساء أمس".وأكد المتحدث العسكري صغير موسى وقوع الهجوم، لكنه اختلف مع تقديرات عدد القتلى من الجنود, وينشط شمال شرق نيجيريا إرهابيون من جماعة بوكو حرام ومن تنظيم داعش الإرهابيين.// انتهى //22:21ت م0213