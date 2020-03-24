أبها 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الخدمة مستقرة في جميع محافظات منطقة عسير ، وأن الفرق الميدانية جاهزة للاستجابة للحالات الطارئة على مدار الساعة.وأوضح رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي أنه يمكن لعملاء الشركة الإبلاغ عن أي عطل أو انقطاع للخدمة من خلال الاتصال على الرقم ٩٣٣ ، أو طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء عن طريق القنوات الرقمية التي وفرتها الشركة على موقع الشركة على الإنترنت www.se.com.sa ، أو تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية، أو مركز خدمة العملاء على الرقم 920001100، أو حسابات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي، دون الحاجة للخروج من المنزل.// انتهى //23:06ت م0219