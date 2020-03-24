الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن بمجلس الغرف السعودية أن شركات الدواجن بالمملكة تطبق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) في مشاريع الدواجن والمصانع وسلسلة الإمداد كاملة، لحماية المواطنين والمقيمين .وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم أن الشركات ملتزمة باستدامة الغذاء الصحي الآمن وبجودة عالية، بالإضافة إلى إمداد الأسواق والمطاعم من الدواجن بشكل يومي، مبينة أن شركات إنتاج الدواجن المحلية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرار توفير المنتجات الغذائية من الدواجن للمستهلك والسوق المحلي وبجميع خياراتها المتنوعة، فضلاً عن السعي الدائم لزيادة إنتاج المحتوى المحلي من الدواجن، موضحه أن الشركات تطبق معايير الأمن الحيوي للمشاريع حسب الإجراءات الموثقة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.وهنأت اللجنة معالي وزير البيئة و المياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ، بتحقيق 60% من الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلي بإنتاج شركات دواجن محلية ومنتجين، حسب مستهدفات برنامج التحول الوطني، فيما أبدت الشركات استعدادها بالسعي لرفع الإنتاج وتحقيق 80 % من الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلي في نهاية 2024م، بناءً على طلب معاليه.ودعت في ختام بيانها العلي القدير أن يحفظ المملكة حكومةً وشعباً من كل مكروه .// انتهى //23:29ت م0225